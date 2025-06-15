Украинец Александров остается в Италии. Он набрал 45 очков в IHL

ХК «Аллеге». Александр Александров (справа)

Клуб второго по силе дивизиона Италии «Аллеге» сохранил в своем составе ключевого защитника – 28-летнего харьковчанина Александра Александрова.

Украинский защитник в сезоне-2024/25 был настоящим лидером команды и с 45 (11+34) очками в 37 играх стал лучшим бомбардиром «Аллеге» в своем амплуа.

«Как клуб, мы очень довольны тем, что Александров останется с нами в следующем сезоне, – сказал президент «Аллеге» Адриан Левис. – Александр доказал, что является одним из лучших защитников во всей IHL: одним из пяти лучших оборонцев по очкам в регулярном сезоне и лучшим в мастер-раунде. Умный игрок, всегда в нужном месте в нужное время. Он показал хорошие технические навыки, добавив опыта и качества не только оборонительной линии, но и наступательной группе. Он показал себя профессиональным спортсменом на льду и очень хорошим парнем за пределами спортивной площадки».

Также клуб объявил, что украинский защитник Иван Шамардин, который также выступал за «Аллеге», продолжит карьеру в другом коллективе.

Напомним, что «Аллеге» по итогам прошлого чемпионата пробился в первую восьмерку, но проиграл в плей-офф в первом раунде.

sport.ua