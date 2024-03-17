Пресконференція дня: гравець «Мавп» прийшов з борщем після сенсаційної перемоги над «Дніпром»

Заключний бабл регулярного чемпіонату Суперліги у Києві відкрився великим апсетом – «Черкаські Мавпи» перемогли «Дніпро» із рахунком 77:70 і обірвали 24-матчеву безпрограшну серію команди Володимира Коваля у поточному сезоні.

Одним з найпомітніших у «Мавп», звісно ж, був Андрій Агафонов: найефективніший гравець сезону Суперліги оформив дабл-дабл з 20 очок та 14 підбирань, додавши до нього чотири асисти.

Ще на майданчику вони обмінялися люб’язностями із чинним MVP Суперліги Володимиром Конєвим, який після розформування «Будівельника» приєднався якраз до «Дніпра»:

А потім Агафонов у своєму традиційному стилі запалив на післяматчевій пресконференції, куди прийшов із тарілкою борщу та роздрукованим на папері лозунгом УЄФА «No to racism» – це відсилка на грудневу пресконференцію бігмена після поразки «Мавп» від «Київ-Баскета» у матчі, в якому американський легіонер «бджіл» Брентлі Байнум забив на той момент рекордні у сезоні 40 очок.

Ось її текстова версія:

«Бачу, Володя Конєв готував мені борща. Дякую. Бачили, він же показував під час гри.

Вітаю «Дніпро» з перемо… Я вже звик, вибачте. То в нас було, скільки там – 3%, здається, Стас [капітан «Дніпра Станіслав Тимофеєнко – прим.] казав, що хтось може їх перемогти. І це ми випадково, всі вже програють цьому «Дніпру», я, бачите, вітаю «Дніпро» з перемогою. Вітаю Черкаси з перемогою, із борщиком красним. Він мені готував щось [під час матчу], я йому кажу – так що ми цей, сьогодні працюємо? То там вже пішла заруба. Да-да, борщ приготував Володя топовий, кохаю.

По грі. Черкаси вітаю, поразка «Дніпра» — то випадковість. Таку машину зупинити – що там ті Черкаси, де Черкаси, де «Дніпро». Тут я теж трохи приготував для своїх кентів [акцентує увагу на плакат «No to racism»], кохаю їх, люблю. Кажуть хлопці перед грою подивитися – навіщо це дивитися, там в Дніпро приїхав, Кошелев [прес-секретар «Дніпра» Максим Кошелев – прим.], поцілуйчики шлю. Все, борщик, Володя, ось тут диви… Да!

Перемогли та й перемогли насправді. Немає після гри навіть якоїсь радості. Ну має ж «Дніпро» колись оступитись. Добре, що «Черкаським Мавпам» з цим десятим, восьмим тренером збірної цим всім. Хлопців подивився, яка аналітика, то він не шарить – передача топ. Я дивився – топ. А що ще сказати? Та й в принципі все. Завтра нова гра, все забули, подивимось, як буде в плей-оф, місця які. Забули цю гру й все.

Як мені борщ? Борщ – топ. Володя завжди готував топ, за три хвилиночки там, борщик. Я зрозумів, вибач. І я в кінці гри там оце поставив солі трохи, припорошив сіллю. Да, борщик хорошенький. Ще питання? Немає? Я так і зрозумів. Гарного усім дня, слава героям. Це все добре, але хлопці б’ються, ми можемо цю русню ###шити трошки. Баскетбол – все це х##ня, ми маємо розуміти – все робиться на фронті, на нулі. І те, що ми робимо тут – це так, трохи розрядити обстановку, а хлопці там сидять, мерзнуть. Допомагайте захисникам і захисницям. Слава Україні, Слава ЗСУ. Дякую».

За два матчі до завершення регулярного чемпіонату Суперліги «Черкаські Мавпи» – шості у турнірній таблиці і вже гарантували собі участь у плей-сф. Вони ще матимуть змогу піднятися принаймні на п’яту сходинку, яку прямо зараз обіймає «Говерла»: в івано-франківської команди на одну перемогу більше, однак у «Мавп» є матч у запасі.

Фото: ФБУ

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