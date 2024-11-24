Цунода: Мы сделали всё, что было в наших силах

Команда Visa RB заработала в Лас-Вегасе пару очков благодаря тому, что Юки Цунода финишировал девятым, но его напарнику, Лиаму Лоусону не удалось добраться до призовой десятки, и отчасти на это повлиял неудачный выбор тактики.

Юки Цунода (9-й): «Сегодняшняя гонка складывалась непросто, но мы сделали всё, что было в наших силах, и я думаю, что команда по ходу уик-энда прогрессировала.

Конечно, я рад, что заработал очки, но в то же время обидно, что мы упустили возможность улучшить наше положение в Кубке конструкторов. Мне было комфортно за рулём, я чувствовал уверенность в машине, а на такой трассе, как в Лас-Вегасе, это важно. Этим я доволен, а также меня порадовал наш темп.

До завершения сезона осталось две гонки, мы продолжим сражаться до конца, и я уже начинаю готовиться к Гран При Катара, который пройдёт на следующей неделе.

Напоследок хочется поздравить Макса Ферстаппена с четвёртым чемпионским титулом. Его выступления в этом году производят сильное впечатление, и его очередная победа в чемпионате мира – в полной мере заслуженный успех».

Лиам Лоусон (16-й): «Трудная была гонка, хотя первый отрезок прошёл не так уж плохо, мы сражались с гонщиками той группы, в которой ехали и мы, но на этой трассе по-настоящему трудно обгонять, по крайней мере, нам было трудно.

Мы попытались применить тактику одного пит-стопа, но поскольку второй отрезок дистанции получился при этом слишком длинным, нам всё-таки пришлось ещё раз побывать в боксах, и в итоге мы откатились назад. Тактика просто не сработала.

Сегодня повторились вчерашние сложности, и это нам дорого обошлось, но постараемся сделать выводы и к следующей неделе разобраться с этими проблемами. Юки хорошо провёл гонку и заработал очки, но чтобы уверенно завершить сезон, мы должны как можно лучше выступить на двух следующих этапах.

Поздравляю Макса с четвёртым титулом, это впечатляющее и совершенно заслуженное достижение, ведь в этом году ему пришлось бороться по-настоящему».

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