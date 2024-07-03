«Он дрался с элитным чемпионом». Питер Фьюри оценил бой Тайсона с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри прокомментировал реванш британца с Александром Усиком.

«Тайсону стоит стряхнуть пыль, подготовиться и лучше выступить 21 декабря. Поражение означает, что Тайсон сделал что-то неправильно. Когда ты дерешься с таким элитным боксером, чемпионом, с лучшими в мире, ты не должен говорить, выиграешь или нет. Ты просто должен сделать все для победы. В следующий раз Тайсону нужно стать лучше, я надеюсь, что он сможет победить», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua