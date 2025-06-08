Четыре гонщика с наилучшими шансами на места в Cadillac

Официальный сайт чемпионата, ссылаясь на свои источники информации, составил список из четырёх гонщиков, у кого наилучшие шансы подписать контракт с Cadillac и вернуться в Формулу 1.

Именно «вернуться», потому что в настоящее время никто из них не выступает в этом чемпионате, либо выполняя обязанности резервных пилотов, либо продолжая карьеру в другой серии, либо просто пропуская сезон, как Серхио Перес.

Похоже, именно у мексиканца с его опытом 285 Гран При наиболее предпочтительные шансы; он умеет побеждать и в 2023 году, когда выступал за Red Bull Racing, стал вице-чемпионом мира.

К его сильным сторонам также относятся хорошее знание техники, умение добиваться эффективной работы резины и показывать стабильные результаты за рулём не самых быстрых машин, как это было в своё время, когда Серхио выступал за Force India/Racing Point.

Он очень хочет вернуться в гонки, поэтому уже вел переговоры не только с Cadillac, но и с Alpine. Причём для General Motors важен рынок Латинской Америки, и популярный мексиканский гонщик в этом плане – дополнительный козырь. Немаловажно и то, что у Переса щедрые спонсоры, прежде всего это структуры бизнес-империи миллиардера Карлоса Слима.

Вторую строчку в списке финалистов спора за контракт с Cadillac F1 занимает Валттери Боттас. У него не намного меньше гонок, чем у Переса, а побед, подиумов и поул-позиций явно больше, и вместе с Mercedes он дважды занимал 2-е место в чемпионате – это было в 2019-м и 2020 гг.

Три последних сезона финн провёл в команде Sauber, где его напарником был Гуаньюй Чжоу, чей менеджер Грэм Лоудон ныне занимает пост руководителя новой команды Формулы 1, т.е. с Лоудоном Валттери тоже неплохо знаком.

В этом году Боттас вновь сотрудничает с Mercedes в качестве резервного гонщика, и в том числе в полной мере посвящён в вопросы подготовки к 2026 году, что для Cadillac особенно ценно. Как и тот факт, что у Валттери благодаря его весёлому нраву довольно большая армия болельщиков в разных странах мира.

На третьей строчке шорт-листа уже упомянутый Гуаньюй Чжоу – с ним Лоудон работал много лет, знает, на что способен китайский гонщик, тем более в этом сезоне он выполняет в Ferrari обязанности резервного пилота. А Cadillac как минимум первые два года будет использовать силовые установки и коробки передач производства итальянской команды. С этой техникой Чжоу (как и Боттас) имел дело и в Sauber, и такой опыт, конечно, тоже может стать неплохим подспорьем.

В тексте на официальном сайте чемпионата упоминается и Фелипе Другович, но бразильцу уделяется всего несколько строчек, в отличие от Мика Шумахера.

После расставания с Haas F1 сын семикратного чемпиона мира в течение двух лет был резервистом Mercedes и уже второй год выступает в гонках на выносливость за заводскую команду Alpine. Он ведёт весьма активные переговоры с руководством Cadillac. Ожидается, что в ближайшие недели пройдёт их очередной раунд, хотя вряд ли 11-я команда чемпионата будет торопиться с решением и тем более с его оглаской.

Хотя есть вероятность, что ещё до конца лета мы узнаем имя её первого избранника, чтобы он смог пораньше подключиться к процессу создания первого шасси Cadillac.

Что характерно, американские гонщики в тексте не упоминаются вообще.

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