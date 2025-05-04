Лопес разобрался с Барбосой. Один из лучших поединков Теофимо

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

В ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке, США, прошел большой турнир, на котором состоялось противостояние Теофимо Лопеса (22–1, 13 КО) с Арнольдом Барбосой (32–1, 11 КО). Для Лопеса это была третья защита титула чемпиона мира, который он завоевал в 2023 году.

Барбоса рассматривался как один из самых опасных соперников для Лопеса. Однако Теофимо показал, что его уровня более чем достаточно, чтобы перебоксировать этого визави.

Лопес без шансов переиграл Барбосу. У Арнольда никак не получалось добраться до оппонента

Арнольд Барбоса не был фаворитом боя, но представлял для соперника большую опасность. Все из-за нескольких факторов. Первый – предыдущие выступления Теофимо. Как ни крути, а на встречи с Ортисом и Клаггеттом было сложно смотреть. Лопес там победил едва-едва.

Второй – сам уровень Барбосы. Не сказать, чтобы это элита, но достаточно хороший и дисциплинированный боксер, чтобы создать для оппонента кучу проблем. В неудачный день Теофимо мог наталкиваться на джебы и короткие прямые соперника, не сумев подобрать к нему никаких ключей. Однако это был не такой день.

С первых секунд бросилась в глаза свежесть Теофимо. Он прекрасно двигался, хорошо резал углы и шел от соперника. Заставил того атаковать и, исходя из этого, работал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Задачей Барбосы было, и это принципиально, заставить оппонента боксировать менее свободно. Теофимо имел достаточно территории, чтобы делать шоу, крутиться и играть с Арнольдом. Однако добиться этого не получалось.

Лопес остро контратаковал, разрывал дистанцию, но не слишком и без фанатизма, как это делал Теофимо Лопес. С 5-го раунда чемпион вообще включился в шоу на публику и начал детально разбирать оппонента.

Можно сказать, что Лопес заставил Барбосу ошибаться, как никогда раньше. Весь бокс Арнольда свелся к эпизодическим успехам. Где-то попадет навстречу, где-то загонит в угол. После середины поединка на лице Теофимо все же появились результаты работы оппонента. Претендент делал немало, просто этого было недостаточно для победы.

Несмотря на то, что, уходя на каждый перерыв, Барбоса показывал, насколько он уверен, все понимали, что он ощутимо проигрывает. Даже сам Арнольд, который на финальные раунды решил устроить окончательный спурт и украсть победу.

Не получилось – из-за соперника. Барбоса пошел вперед и столкнулся с подвижностью соперника, который был принципиально против того, чтобы закрываться в углах или играть по правилам оппонента.

К тому же, Теофимо классно подловил момент. В конце встречи уже он шел вперед, атакуя одиночными или двойными ударами на выбор. Пробивал туловище, искал голову соперника.

Это было классно и умело. На фоне постоянно бегающего Девина Хейни подвижность Теофимо выделялась особенно, потому что они шли друг за другом. В то время, как Девин не рисковал вообще, а лишь перемещался по рингу, ожидая момента для удара, Лопес эти моменты создавал. Да, это тоже был бокс вторым номером, но совсем другой. Противоположный.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что дальше?

Барбоса потерял главный шанс в карьере. Ему – 33, времени вернуться хватает. Он даже может стать чемпионом, но сейчас следует идти к этому активнее, чем раньше.

Нельзя сказать, что Арнольд разочаровал. Он был хорошо готов, а тяжело дышал только в конце после активных эпизодов и перехвата атак от Теофимо. Он провел хороший бой, но соперник оказался слишком крутым.

Иногда Лопес выдает вот такие перформансы, на которые очень приятно смотреть. Особенно приятно, когда это происходит против таких оппонентов. Барбоса просто не справился с уровнем оппонента. Многих других он бы победил.

Будущее Лопеса открыто. Разговоры о полусреднем весе интересны, но не похоже, что ему сложно в первом полусреднем. Поэтому не стоит удивляться, если он останется пока в своей категории, пытаясь объединить пояса там.

sport.ua