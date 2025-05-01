Игрок сборной Польши: «Украина – темна лошадка. Италия чуть сильнее»

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Защитник сборной Польши по хоккею Олаф Бизацки оценил сборную Украину перед матчем чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Сборная Украины – такая себе «темная лошадка» в группе, но хорошо играют в обороне и атаке. У них мастеровитые хоккеисты, в частности, из польской лиги».

«И очень хорошо для них, что заработали очки против британцев и итальянцев, которые все же, пожалуй, немного сильнее украинцев», – рассказал Бизацки.

Команды сыграют между собой 1 мая, начало встречи в 16:00.

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет ключевой матч на турнире

sport.ua