Окончательный вердикт по делу Хорнера ожидается в мае

В начале марта в Red Bull отклонили жалобу о «ненадлежащем поведении», поданную одной из сотрудниц Red Bull Racing против руководителя команды Кристиана Хорнера. Спустя какое-то время уже саму сотрудницу отстранили от работы, но у неё оставалось право подать апелляцию, которым женщина воспользовалась.

Издание The Sun сообщает, что апелляционный процесс близок к завершению, и результаты станут известны к середине мая. Однако неясно, будут ли результаты представлены широкой публике или останутся только для внутреннего пользования Red Bull.

«В процессе апелляции уже проделана большая работа, основная часть которой базируется на показаниях женщины, – цитирует The Sun неназванный источник, знакомый с ходом дела. – В сложившейся ситуации важно всё сделать правильно.

Не исключено, что Кристиану Хорнеру будут заданы дополнительные вопросы, если женщина сообщит новые факты. Хорнер полностью сотрудничал в процессе расследования и продолжает это делать».

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