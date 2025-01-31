Сингапур. Ван Синьюй за три часа победила Тайхманн и сыграет против Мертенс в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Сингапуре



Сингапур, Сингапур • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Диана Шнайдер (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анна Калинская (-, 1) – Мананчая Савангкав (Таиланд, Q) 6:3, 4:6, 6:0

Энн Ли (США) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) 7:6(2), 7:6(4)

Ван Синьюй (Китай, 4) – Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) 6:7(5), 7:6(5), 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Камила Осорио (Колумбия, 6) 6:4, 6:2

Энн Ли шестой раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA и будет бороться за свой четвёртый финал с Анной Калинской.

Ван Синьюй проведёт пятый полуфинал на уровне Тура после волевой победы над Жиль Тайхманн и попробует впервые выйти в финал. Соперницей китайской теннисистки будет Элизе Мертенс, с которой она встречалась два раза и одержала одну победу. Бельгийка будет бороться за 15-й финал на турнирах WTA.

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