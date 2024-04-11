Формула E: Партнёрами ABT в 2025-м станут Lola и Yamaha

Партнёрами немецкой команды ABT в 2025 году станут британская компания Lola Cars и японская Yamaha Motor Company. Об альянсе последних и их решении прийти в Формулу E мы рассказывали, а теперь официально объявлено, что это произойдёт в альянсе с ABT.

В настоящий момент, в 10-м сезоне электрической серии, ABT выступает в партнёрстве с Cupra, гоночным подразделением испанской компании SEAT, но в начале года мы рассказывали, что команда намерена отказаться от использования силовых установок Mahindra. Новыми технологическими партнёрами и поставщиками ABT станут Lola, возрождённая всего пару лет назад, и Yamaha.

Совместными усилиями они будут заниматься как производством силовых установок, так и разработкой программного обеспечения. В Lola и Yamaha к этому интенсивно готовятся, уже началась стадия стендовых испытаний и прочих тестов, но пока ещё в «лабораторных» условиях, а работа на реальной трассе должна стартовать в июне. Также в ближайшие месяцы ожидается объявление титульного спонсора, прочих деловых партнёров, выбор гонщиков и т.д.

Альберто Лонго, соучредитель Формулы E и директор чемпионата: «Формула E приветствует появление Lola Cars и Yamaha Motor в нашем паддоке, а также мы рады, что команда ABT вместе с новыми партнёрами будет готовиться к переходу на модернизированные машины третьего поколения (GEN3 Evo).

Это партнёрство знаменует продолжающееся стремление к инновациям и спортивным достижениям в мире гонок на электромобилях, и нам уже не терпится увидеть, каких результатов они добьются на трассах».

Томас Бирмайер, исполнительный директор и руководитель команды ABT: «Мы рады, что нашли двух таких знаменитых партнёров и связали с ними своё будущее в Формуле E. Разумеется, когда в чемпионат мира приходит новый производитель, его ждут серьёзные трудности, но в последние месяцы в ходе наших обсуждений и переговоров мы однозначно почувствовали, что Lola и Yamaha решительно настроены сделать этот проект успешным, для этого у них есть и мастерство, и мотивация.

Такой же настрой и у всех наших сотрудников. А пока мы полностью сосредоточены на текущем сезоне, в котором хотим добиться максимально возможных результатов».

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