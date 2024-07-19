Чжан Чжилей рассказал, смог ли вернуться Джошуа после поражений от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался об экс-чемпионе мира Энтони Джошуа, который 21 сентября проведет бой за титул IBF с Даниэлем Дюбуа.

«Многие говорят, что Джошуа вернулся после поражений Усику. Да, он эффектно нокаутировал Нганну во втором раунде, победил Хелениуса, а также одолел Франклина и Валлина. Но я не могу сказать, что это бывший Энтони Джошуа, пока сам не проверю это в ринге», – сказал Чжилей.

Напомним, в 2021 Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а в 2022 – раздельным.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике Даниэле Дюбуа и вспомнил об Александре Усике.

sport.ua