Берман: На тренировках я не пытаюсь ничего доказать

По ходу сезона Оливер Берман проведёт шесть пятничных тренировок за рулём машины Haas – многолетний контракт с американской командой уже подписан, и молодого британца надо готовить к его первому полному сезону в Формуле 1.

Его дебют, хотя и незапланированный, уже состоялся на этапе в Саудовской Аравии, где Оливеру как резервному гонщику Ferrari пришлось в последний момент заменить Карлоса Сайнса, и с этой непростой задачей он справился весьма успешно.

Венгерский этап станет уже четвёртым в этом году, на котором ему предстоит пилотировать VF-24.

Оливер Берман: «Можно сказать, что это уже вторая половина сезона моих пятничных тренировок, и я продолжаю работать с отличным настроением, ведь пока всё складывается очень неплохо.

Когда в Сильверстоуне я участвовал в первой тренировке уик-энда, я уже знал, что моё будущее связано с командой Haas, но, если честно, это не повлияло на моё психологическое состояние. Всё было примерно, как и раньше, ведь я никогда не пытался атаковать излишне агрессивно, не пытался никому ничего доказать. Тем более так будет и сейчас, когда моё будущее обеспечено.

Я просто хочу максимально эффективно использовать каждый круг для накопления опыта и знаний. После этапа в Спа и после летнего перерыва вместе с Ferrari и Haas мы займёмся составлением детального плана на оставшуюся часть сезона. При этом мои личные планы вполне ясны: продолжать тренироваться, продолжать учиться и детально анализировать всё, что я делаю. Но я также намерен поделиться собственными идеями, потому что они у меня уже появились».

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