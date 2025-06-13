Лео Турини о Джоне Элканне и двух командах Ferrari

Лео Турини на страницах своего блога рассуждает о перспективах Ferrari в Гран При Канады и «24 часах Ле-Мана» и влиянии Джона Элканна, президента компании из Маранелло, на ситуацию в обеих командах…

Всех поклонников марки Ferrari ждёт особенный уик-энд, в том числе и Джона Элканна, президента компании. Постараюсь изложить покороче.

В общем, есть две команды Ferrari. Одна постоянно проигрывает, а другая в этом году пока побеждает во всех гонках подряд и готовится к следующему, самому важному и престижному испытанию – к «24 часам Ле-Мана».

Первая команда выступает в Формуле 1, и ею руководит Фредерик Вассёр. Как говорил Питер Паркер, он же Человек-Паук: «С большой силой приходит большая ответственность». И эта Ferrari сейчас будет выступать на автодроме в Монреале, который носит имя легендарного Жиля Вильнёва.

На этой же трассе в далёком уже 2007 году произошло нечто особенное. Речь о том, что 18 лет назад Льюис Хэмилтон впервые выиграл гонку Формулы 1, и с этого началась неповторимая история его успеха. Он в те времена выступал за McLaren и ещё не был сэром. Это стало началом его приключений, прогнозировать которые тогда было сложно.

Я был на той гонке в Монреале и испытал сильные эмоции. В том числе потому, что Льюис приложил огромные усилия, чтобы преодолеть множество разного рода предрассудков (тот, кто этого не понимает, просто не в курсе, что за культура, скажем так, в те времена, до появления Хэмилтона, доминировала в паддоке Ф1).

Но время идёт, не делая исключений ни для кого. И сейчас Хэмилтон стал зеркалом кризиса Ferrari: его самолюбие уязвлено, потому что на трассе он слишком медленный, и во всём этом уже сквозит отчаяние.

Кроме того, настрой Шарля Леклера тоже не такой боевой, как раньше. С одной стороны, в этом сезоне он уже трижды поднимался на подиум и однозначно опережает напарника. Но и он уже чувствует признаки подступающего уныния и не скрывает своих тревог.

А посередине всего у нас Фредерик Вассёр – впрочем, уже не посередине, а, вероятно, ближе к краю, потому что это результаты его Ferrari оставляют желать лучшего.

Разумеется, за всем, что происходит в Монреале и Ле-Мане, с большим интересом следит Джон Элканн. Сомневаюсь, что президент Ferrari знает, кто такой Питер Паркер, но он очень не любит, когда с ним начинает ассоциироваться имидж неудачника. В минувшем марте он дал это понять, без колебаний уволив тренера футбольного клуба «Ювентус» Тиаго Мотту, которого сам же и назначил. Потому что результаты не устраивали.

Переносить футбольную логику на автоспорт было бы совершенно неправильно, но тут отличие ещё и в том, что у Ferrari есть и другая команда. Та, которая побеждает.

Теперь переходим к классической, легендарной французской гонке – к «24 часам Ле-Мана». Она тоже проходит в этот уик-энд, как и Гран При Канады. И пока возвращение Ferrari на вершину в Ле-Мане можно считать бриллиантом в короне Элканна за время его президентства в Маранелло. Он лично к этому стремился, занимался этим проектом, и в процессе ему пришлось выдержать немало критики в свой адрес, но теперь он может записывать эти успехи себе в заслуги.

Как мы знаем, гиперкары 499P дважды выигрывали супермарафон, но к этому надо добавить, что спортпрототипы Ferrari в 2025 году одержали уже три победы на этапах WEC – в Катаре, Имоле и Спа. Их надёжность, уровень результатов и эффективность, с которой работает руководство команды, впечатляют.

Третья победа подряд в Ле-Мане – пока мечта, но к этому Ferrari ведёт Антонелло Колетта, инженер из Рима, и ему не знакома турбулентная атмосфера Формулы 1. Но он – человек Элканна, и если Вассёр будет уволен, у президента компании уже есть готовый кандидат…

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