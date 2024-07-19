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Футбол

Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

На этой конкретной стадии – без украинских команд

Потенциальные соперники Кривбасса и Динамо. Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

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    • Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Следовательно, определились участники второго квалификационного раунда, сформировав девять игровых пар.

  • "Аякс" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия);
  • "Ружомберок" (Словакия) – "Трабзонспор" (Турция);
  • "Висла" (Польша) – "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Килмарнок" (Шотландия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия);
  • "Мольде" (Швеция) – "Силькеборг" (Дания);
  • "Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия);
  • "Брага" (Португалия) – "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль);
  • "Панатинаикос" (Греция) – "Ботев" (Болгария);
  • "Шериф" (Молдова) – "Эльфсборг" (Швеция).

    • Отметим, что перед матчами второго квалификационного раунда состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. И все эти пары будут фигурировать в списке потенциальных соперников "Кривбасса" и "Динамо" (если вылетит от "Партизана" из Лиги чемпионов). Подробнее об этом – в отдельной новости на UA-Футбол.

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    • Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 25-е июля и 1-е августа.

    www.ua-football.com

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