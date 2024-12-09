«Я смеялся, Усик не понимал». Фьюри объяснил, почему судья не остановил бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему судья не остановил его первый бой против Александра Усика, когда украинец отправил британца в стоячий нокдаун в девятом раунде.

«Когда Усик нанес мне свои лучшие удары, то я просто улыбался ему. Усик не понимал, почему я не падаю. Я не думаю, что судья должен был останавливать этот бой. Это поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Я десять раз поднимался с канваса и выигрывал бои, прибейте меня хоть гвоздями к полу – я все равно встану», – сказал Тайсон.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям ԜВС, WBA, WBO и IBO Александр Усик высоко оценил своего соперника Тайсона Фьюри, которого победил раздельным решением судей в мае.

sport.ua