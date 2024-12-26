Ферстаппен: Я говорил с Mercedes не о Формуле 1

Когда Льюис Хэмилтон объявил о переходе в Ferrari, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф активно приглашал Макса Ферстаппена. Переговоры ни к чему не привели, но сейчас Макс заявил, что готов рассмотреть предложения Mercedes в других сериях.

Макс Ферстаппен: «У меня есть несколько целей после завершения карьеры в Формуле 1. Я хотел бы выступать в гонках на выносливость, создать собственную команду, а для этого должна быть программа, понимание, с кем я смогу это сделать. И я говорил по этому поводу с Mercedes.

Мой интерес касается не только Mercedes, кроме них это Ferrari, Aston Martin. В Red Bull тоже многое делают за пределами Формулы 1, так что я держу все варианты открытыми, и в итоге выберу то, что мне покажется лучшим».

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