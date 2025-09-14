Кубок Дэвиса. Бельгия одержала волевую победу в выездном матче против Австралии

Бельгийская команда второй сезон подряд вышла в финальную часть соревнований



Квалификация. Второй раунд • Сидней, Австралия • 12-13 сентября • хард

АВСТРАЛИЯ 2-3 БЕЛЬГИЯ

Алекс де Минор – Рафаэль Колиньон 5:7, 6:3, 3:6

Джордан Томпсон – Зизу Бергс 6:7(4), 4:6

Ринки Хиджиката/Джордан Томпсон – Сандер Жилле/Йоран Флиген 6:7(7), 6:3, 6:4

Алекс де Минор – Зизу Бергс 6:2, 7:5

Александар Вукич – Рафаэль Колиньон 7:6(5), 2:6, 3:6

За шесть лет проведения Финала в обновленном формате сборная Бельгии четвертый раз сыграет на этом этапе. Бельгийцы одержали первую победу за три последних противостояния с Австралией: в 2019 и 2022 годах они проигрывали им в финальной части.

btu.org.ua