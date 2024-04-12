Фьюри оценил шансы на то, что Усик откажется от боя-реванша с ним

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри высказался о возможном титульном бое против своего соотечественника Энтони Джошуа.

18 мая Фьюри проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика, после чего украинец и британец еще должны провести реванш. Правда, у Цыганского короля, судя по всему, есть иные планы, несмотря на подписанный контракт.

«Бой против Джошуа? Я не смотрю за спину Усику. Александр не скажет: «Хорошо, я отказываюсь от 75 миллионов за реванш. Просто дайте мне 50 миллионов, и я отступлю в сторону». Вы действительно думаете, что есть какие-то шансы, что это произойдет? Я так не думаю», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.

sport.ua