Индзаги и Интер договорились о прекращении сотрудничества

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги решил покинуть клуб.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Симоне Индзаги и "Интер" готовы завершить сотрудничество. Решение было принято во время встречи, которая состоялась во вторник, 3-го июня.

Отмечается, что Индзаги, как и планировалось, должен стать новым главным тренером саудовского "Аль-Хиляля".

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Напомним, что вместе с "Интером" Симоне Индзаги выиграл титул Серии А, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, а также он дважды выводил "нерадзурри" в финал Лиги чемпионов.

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