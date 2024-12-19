Старый Луцк одержал уверенную победу над Кривбассом в Суперлиге FAVBET-2024/25

Перед заключительной четвертью клуб из Луцка имел преимущество +26 очков

В рамках черкасского бабла регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 Старый Луцк одержал уверенную победу над Кривбассом (85:65).

Начиная со стартовой четверти луцкая команда захватила инициативу на площадке. Первая десятиминутка завершилась с ее преимуществом в 6 очков, а на большой перерыв Старый Луцк ушел с отрывом в +12 баллов.

Окончательно сняла все вопросы об интриге в этом противостоянии третья четверть. Ее Старый Луцк выиграл со счетом 33:19, поэтому перед заключительным игровым отрезком его преимущество достигло 26 очков, которое без особых трудностей удалось конвертировать в итоговую победу.

Самым результативным на паркете был американский легионер Кривбасса Брекстон Ли Ловингс, записавший в свой актив 19 очков. В составе Старого Луцка дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов собрал Степан Лесык, а Павел Горобченко остановился в шаге от трипл-дабла (15 очков + 9 подборов + 13 передач).

Для Старого Луцка эта победа стала пятой в регулярном сезоне, столько же викторий значится и в активе Кривбасса. Сейчас команды соседствуют между собой в турнирной таблице, разделяя 5-6 место.

Свой следующий матч Кривбасс проведет против БК Ровно, а Старый Луцк будет противостоять Черкасским Мавпам. Обе игры запланированы на завтра, 20 декабря.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Кривбасс — Старый Луцк — 65:85 (21:27, 7:13, 19:33, 18:12)

Кривбасс: Ловингс 19 + 6 передач — 4 потери, Бублик 14 + 4 подбора + 3 передачи, Быков 11 + 4 перехвата, Товкач 7 + 6 подборов, Водолазский 2 — старт, Мельник 6, Келли 5 + 5 подборов + 4 перехвата, Рыкунов 1, Триколенко 0, Ермаков 0

Старий Луцк: Лесык 17 + 12 подборов, Горобченко 15 + 13 передач + 9 подборов, Дюпин 15 — 4 потери, Лавани 11 — 4 втрати, Мусиенко 9 — старт, Прозапас 9, Михайлов 9, Белявый 0, Тимощук 0

Источник