Оклахома уверенно закрыла серию против Миннесоты и стала первым финалистом плей-офф НБА

Тандер стали победителями Западной конференции

В ночь на 29 мая состоялся один матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оклахома-Сити Тандер на домашней площадке уверенно обыграла Миннесоту Тимбервулвз (124:94) и пробилась в финал плей-офф НБА.

Первую четверть Оклахома завершила со счетом 26:9, а на большой перерыв она ушла с отрывом в 33 очка, что фактически предопределило исход пятого матча серии. Самым результативным игроком на паркете был Шэй Гиджес-Александер, на счету которого 34 очка, 7 подборов и 8 передач.

Если Оклахома-Сити Тандер стала победителем Западной конференции, то в Восточной конференции в шаге от победы находится Индиана Пэйсерс. После четырех матчей серии она ведет в противостоянии с Нью-Йорк Никс со счетом 3:1. Соперник Оклахомы по финалу может определиться уже завтра, 30 мая.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала

Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз — 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32)

Счет в серии — 4:1

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