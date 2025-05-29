В Williams надеются закрепить успех

Трасса в Барселоне в последние годы не подходила Williams, но в команде надеются найти подход и заработать очки…

Карлос Сайнс: «Я рад, что очередная серия из трёх гонок подряд завершается в Испании. Эти недели получились напряжёнными, команда много работала, чтобы добиться хороших результатов. Надеюсь, мы сможем продолжить эту тенденцию.

Трасса в Барселоне не всегда подходила машинам Williams, но в этом году FW47 быстра на разных трассах, так что я рассчитываю заработать несколько очков. Испанские болельщики всегда страстно меня поддерживают, с нетерпением жду встречи с ними на этой неделе».

Алекс Элбон: «Все мы отлично знаем трассу в Барселоне, где ещё в юности проехали много кругов. Благодаря сочетанию быстрых и медленных поворотов она отлично подходит для оценки эффективности машины.

Мы заработали очки в двух гонках этой серии и хотим закрепить успех в третьей, добившись хорошего результата».

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