Флорида три раза подряд вышла в финал Кубка Стэнли. Историческое достижение

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Флорида в серии финала Востока обыграла Каролину со счетом 5:3 и закрыла противостояние в пяти встречах, выйдя в финал Кубка Стэнли.

Для Пантер это третий финал Кубка Стэнли кряду. Флорида стала девятой команды в истории НХЛ, которой удалось трижды кряду добраться до финальной серии.

Однако за последние 40 лет Пантеры стали только второй командой с тремя кряду выходами в финал.

Интересно, что совсем недавно такое достижение покорилось соседям Флориды – Тампе-Бэй, которая была в финале три года подряд (2020-2022) и выиграла два из них.

Флорида в прошлом сезоне завоевала Кубок Стэнли в серии с Эдмонтоном и сейчас близка снова выйти на Ойлерз, которые ведут 3:1 в серии финала Запада с Далласом.

sport.ua