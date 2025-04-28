УСИК дерзко обратился к Дюбуа: «Спасибо тебе, что приглядывал за ним»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Александр Усик поделился первым комментарием после объявления реванша и обратился к Дюбуа.

«Я благодарен Богу за возможность снова провести бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Спасибо Дюбуа за то, что присматривал за моим поясом [IBF], теперь я хочу его вернуть», – сказал Усик.

Усик потерял пояс IBF после победы в первом бою с Фьюри. Титул сразу достался Дюбуа – без боя.

sport.ua