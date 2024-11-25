Не Тайсон или Усик: Форман назвал боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али

Легендарный Джордж Форман выделил лучших боксеров супертяжелого веса в истории бокса.

Он считает, что культовый Мухаммед Али нет даже в тройке лучших.

«Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али. Это великий и храбрый Джек Джонс, потому что он делал все, что хотел и убирал всех на своем пути», – сказал он.

Далее Форман назвал Рокки Марчиано – чемпиона в тяжелом весе, который ушел на пенсию непобежденным после 49 боев.

«А еще Джо Луис с 25 защитами титула, у него был отличный уровень», – цитирует Формана SecondsOut.

Ранее Джордж Форман заявлял, что единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить, это Мухаммед Али.