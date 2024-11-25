Мая. Овчаренко впервые с октября 2022 года сыграет в основной сетке “челленджера”

Александр Овчаренко преодолел квалификацию на турнире в Португалии



Мая, Португалия • 25 ноября – декабря • грунт (зал) • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинский теннисист успешно сыграл в отборочной сетке соревнований в Мае. В первом раунде Овчаренко обыграл испанца Томаса Курраса Абасоло со счётом 6:2, 6:3, а в финале отбора он победил местного игрока Тьягу Перейру – 6:1, 7:6(3).

Отметим, что Александр впервые с октября 2022 года выступит в основной сетке турнира серии ATP Challenger Tour.

Потенциальные соперники Овчаренко в основе: Педро Араужу (WC), Франсишку Роша (WC), Иван Гахов (Alt), Энрике Роша (8), Эдас Бутвилас, Альберт Рамос-Виньолас (5), или “квалифаер”/”лаки лузер”.



Фото: ФТУ.

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