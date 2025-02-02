Бой года? Бенавидес одолел Морреля в зрелищном противостоянии

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенавидес – Моррель

В ночь на 2 февраля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

Главным событием стал поединок в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBA Regular и WBC Interim – на ринге встретились американец Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО) и кубинец Давид Моррель (11–0, 9 КО).

Бенавидес начал бой первым номером – не подпускал соперника на ближнюю дистанцию, успешно прессинговал кубинца, использовал хук и джеб. Моррель отдал инициативу сопернику, периодически успешно контратаковал.

Американец работал серийно, использовал удары по корпусу, превосходно двигался на ногах. Соперник делал ставку на одиночные удары, но не всегда успешно. Моррель пытался выйти на удобную дистанцию, но пропускал в контратаках.

В 11 раунде Бенавидес самоуверенно провоцировал кубинца атаковать и оказался в нокдауне. Давид бросился развивать успех, пытаясь сократить отставание в счете. Итог боя: 118:109 и 115:111 (дважды). Бенавидес – победитель зрелищного противостояния и обладатель титулов WBA Regular и WBC Interim.

sport.ua