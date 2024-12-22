В ЮАР не намерены отступать

На этой неделе министр спорта ЮАР Гайтон Маккензи назвал состав исполнительного комитета, который подаст заявку на проведение Гран При, обеспечив соблюдение всех требований. В него вошли как местные чиновники и организаторы, так и международные эксперты. Маккензи заявил, что осталось найти требуемую сумму – и Гран При этой страны вернётся в календарь.

Гайтон Маккензи: «Проведение гонки Формулы 1 будет стоить около 2 млрд рандов в год ($100 млн). Соответственно, пятилетний контракт обойдётся в 10 млрд. рандов, но я могу сказать, что у нас уже есть предложения от туристического бизнеса, они готовы вложить 400 млн.

Мы сказали им, что пока не достигли этой точки, но в мой офис каждый день приходят крупные спонсоры, желающие принять участие. Если всё сделать правильно, это может приносить прибыль.

Правительство возьмёт на себя лишь часть затрат. Есть крупные компании – Red Bull, Heineken и другие, которым это было бы интересно. В Red Bull уже приложили большие усилия, чтобы недавно привезти к нам Дэвида Култхарда.

У меня будут серьезные вопросы к спонсорам, если они не будут спонсировать наш этап, ведь они спонсируют Формулу 1 в других странах. Если они не захотят участвовать, я спрошу у них, что не так с нашей страной, но я не думаю, что всё зайдет так далеко. Мы собираемся подать заявку на участие в Формуле 1 и не намерены отступать».

Маккензи хотел бы провести Гран При в 2026-м, но заявил, что более реальный шанс будет в 2027-м…

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