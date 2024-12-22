Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.

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После завершения поединка Фьюри поднял руки вверх, а Усик сел на колени. Затем Тайсон подошел к Александру и поцеловал его в голову. Фанаты бокса справедливо назвали этот запечатленный снимок фото дня: «Уважение прежде всего!»

ФОТО. Александр Усик – Тайсон Фьюри. Главный поединок года. Лучшие моменты

ФОТО ДНЯ. Фьюри поцеловал Усика после мегафайта

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