Куршумлия-Баня (W15). Фирман четвертый раз в сезоне стала призером турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером парного турнира ITF W15 в Сербии



В решающем поединке турнира украинка и ее напарница румынка Стефания Божикэ, посеянные под первым номером, уступили второй сеяной паре Жюстина Мария Гонсалес Даниэле/Елена Корокозиди (Аргентина/Греция) – 2:6, 4:6. Фирман и Божикэ допустили пять двойных ошибок, проиграли пять геймов на своей подаче и сделали два брейка.

18-летняя Анастасия Фирман седьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она четвертый раз дошла до решающего матча в паре и четвертый раз потерпела поражение.



btu.org.ua