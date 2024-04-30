<img title="Форвард Шахтера перешел в клуб МЛС" src="/wp-content/uploads/2024/04/69bb688b9aacd1739d6cdf35a5ed6aad.jpg" alt="Форвард Шахтера перешел в клуб МЛС

Венесуэльский нападающий Шахтера Кевин Келси будет выступать на правах аренды за клуб МЛС Цинциннати.

Об этом «горняки» сообщили на официальном сайте.

Соглашение рассчитано до конца 2024 года , американский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Напомним, Келси выступал за Шахтер с января 2023 года и за это время провел в составе «оранжево-черных» 37 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. В этом сезоне он принял участие в 20 поединках донецкой команды, где отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Ранее появлялась информация, что Шахтер может получить до 8 млн долларов за нападающего от американского футбольного клуба.

Цинциннати стал победителем регулярного сезона MLS 2023 года и играл в финале Восточной конференции. В текущем сезоне команда после 9 туров имеет 15 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

champion.com.ua