Штайнер: О будущем Сайнса не стоит беспокоиться

В своей колонке для официального сайта бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер рассуждал о кадровых вопросах в Формуле 1…

Гюнтер Штайнер: «Я с большим уважением отношусь к Серхио Пересу, он очень хороший гонщик, но сейчас не может соответствовать напарнику. Макс на другой планете. Он уже стал одним из величайших в своей эпохе, как Льюис Хэмилтон несколько лет назад.

На волне успеха вы чувствуете уверенность и довольны жизнью, но всё хорошее однажды заканчивается – посмотрите на Льюиса. Неудивительно, что руководитель команды Mercedes Тото Вольф заинтересован в подписании контракта с Максом. Вопрос в том, покинет ли Ферстаппен Red Bull? Сейчас он в хорошем месте.

Сайнс – одна из ключевых фигур на рынке пилотов. У него есть вариант с Sauber – в 2026-м эта команда станет сменит имя на Audi. Они очень хотят его получить, но Карлос не станет торопиться, пока есть вакансии в сильных командах.

В этом году Карлос выиграл гонку, он в отличной форме – можно понять, почему он хочет, чтобы следующий проект дал ему возможность продолжать в том же духе. Все хотят оказаться в Red Bull, но эта команда тоже не торопится принимать решение, поскольку Перес отлично справляется со своей работой. В Mercedes тоже не торопятся. Так что и Карлос может подождать. Он не останется без контракта. Вопрос только в том, насколько хорошим он будет.

Его отец Карлос Сайнс-старший сыграет большую роль в определении будущего своего сына. Он – один из самых умных переговорщиков, которых я знаю. В этом он очень хорош. Вспомните, как он помог Карлосу попасть в Формулу 1.

Он выиграл два чемпионата мира по ралли, победил в знаменитом "Дакаре" в возрасте более 60 лет – он всегда оказывается в нужной машине в нужное время. Он поможет сыну сделать следующий ход, так что нам не нужно беспокоиться о Карлосе!

Менеджеры гонщиков, у которых закончится контракт в конце этого сезона, работают в паддоке каждый уик-энд, собирая информацию. Играть на этом рынке очень сложно, если у вас нет лучшего предложения. Команды хотят получить лучшего гонщика, а гонщики – лучшее место.

Я всегда выбирал тех гонщиков, кого был шанс получить. У меня никогда не было для этого открытого банковского счёта, что осложняло жизнь, но я всегда представлял, кого возьму, если лучший вариант не сработает.

Я не люблю называть это "планом Б", но у вас должны быть варианты. Когда нет лучшей машины и больших денег, вы не можете быть уверены, что получите гонщика, стоящего первым в вашем списке.

Меня часто спрашивают, чем я занимаюсь сейчас, когда не руковожу командой Формулы 1. Я продолжаю участвовать в спорте, хотя пока и в другой роли. Всегда приятно быть рядом с людьми, которые играют большую роль в этом спорте, видеть, что происходит.

Я не спешу вновь становиться руководителем команды, но всегда открыт для хорошего проекта. Что такое хороший проект? Я не могу назвать это двумя словами, но порой они появляются. Мне очень повезло, что сейчас я не чувствую прессинга и могу проводить гораздо больше времени с семьей.

Я рад, что в этом году буду послом Гран При Майами. Это событие, на котором мне очень нравится работать, в городе, который входит в число лучших в мире.

Я очень уважаю промоутера этапа. В первый год не всё прошло идеально, но это нормально. Но во второй год произошли значительные улучшения – они вняли советам и всё сделали лучше.

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