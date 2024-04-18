Автор наразі останнього тріпл-даблу в Суперлізі запалив проти команди Євроліги в чемпіонаті Франції

Лідер турнірної таблиці чемпіонату Франції «Монако» здолав одного з аутсайдерів сезону «Роанн» у матчі регулярки (99:92).

Однак за «Роанн» потужний матч провів відомий українським вболівальникам ексгравець «Дніпра» Ді Джей Купер, який є автором наразі останнього тріпл-даблу в Суперлізі. 16 січня 2022 року він набрав 10+11+10 у матчі проти «Черкаських Мавп».

У грі проти «Монако» Купер відзначився 18 очками та 17 (!) результативними передачами. Ді Джей є лідером сезону за асистами, віддаючи в середньому 11,4 результативні паси за гру. Він єдиний гравець в чемпіонаті Франції, хто має понад 10 асистів у середньому за матч протягом цього сезону.

Минулого сезону за «Роанн» також грав нинішній гравець «Прометея» Рональд Марч.

Цьогоріч команда після 30 турів посідає 16 (із 18) місце в чемпіонаті Франції, маючи 10 перемог та 20 поразок.

Фото: LNB

ua.tribuna.com