Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора из Великобритании поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Думаю, Тайсон знает, что нужно делать в реванше и что для него будет лучше. Думаю, что он останется с командой, которая была в его углу в первом бою, Тайсон делает то, что ему нравится, он «Цыганский король». Но, я думаю, Усик победит в реванше и сделает это Александр более стильно», – сказал Чисора.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua