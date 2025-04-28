ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?

X. Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО), который владеет поясом IBF.

После официального объявления о поединке, на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции (или решил просто устроить шоу) и толкнул украинского боксера. В ответ Усик замахнулся рукой и сделал вид, что будет бить, однако сразу остановился и рассмеялся. Вскоре и на лице британца появилась улыбка.

Усик и Дюбуа проведут второй бой между собой – первое противостояние оставило слишком много вопросов по мнению Дюбуа. В августе 2023 года украинец одолел соперника досрочно – нокаутировал в девятом раунде. Дюбуа считает, что рефери помешал ему победить и не отсчитал Александру законный нокдаун.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Александра Усика и Даниеля Дюбуа

sport.ua