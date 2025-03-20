Майами. 18-летняя канадка выиграла первый матч в Туре, Гарсия снова встретится со Швёнтек

Результаты второго игрового дня на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эмма Радукану (Великобритания) – Саяка Исии (Япония, WC) 6:2, 6:1

Маккартни Кесслер (США) – Мари Боузкова (Чехия) 6:2, 2:6, 6:4

Маяр Шериф (Египет) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 7:5, 1:6, 6:4

Вероника Кудерметова (-) – Ван Синьюй (Китай) 6:2, 7:6(5)

Камилла Рахимова (-) – Анна Блинкова (-) 4:6, 6:3, 6:4

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) – Анастасия Потапова (-) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Моюка Утидзима (Япония) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:4, 6:3

Бернарда Пера (США, Q) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:3, 6:2

Элина Аванесян (Армения) – Эрика Андреева (-, WC) 6:1, 6:7(4), 6:4

Александра Эала (Филиппины, WC) – Кэти Волынец (США) 6:3, 7:6(3)

Юлия Грабгер (Австрия) – Тайра Катерина Грант (США, WC) 6:4, 6:4

Виктория Мбоко (Канада, WC) – Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 5:7, 6:3

Виктория Азаренко (-) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 7:5

Пэйтон Стёрнс (США) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:4, 6:2

Каролин Гарсия (Франция) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 6:0, 7:6(5)

Александра Эала (№140 WTA) записала в свой актив четвертую победу над теннисисткой, входящей в топ-100 рейтинга, и впервые за три выступления в основе турнира в Майами, вышла во второй круг. Поражение в матче против филиппинки стало для Волынец четвёртым подряд

Виктория Мбоко (№162 WTA) одержала дебютную победу в основной сетке турнира WTA. Для 18-летней канадки это второе выступление на данном уровне. В 2022 году она уступила в первом круге турнира WTA 250 в Гранби. Также победа над Осорио стала для Мбоко первой над соперницей из топ-100. Перед выступлением в Майами канадка выиграла титул на турнире ITF W50 в Порту.

Каролин Гарсия в следующем матче встретится с Игой Швёнтек, которой уступила две недели назад также во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Это было пятое поражение француженки в шести матчах с польской теннисисткой.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua