Днепр разгромил Старый Луцк в предпоследнем для обеих команд матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET

Представители лидера сезона Конев и Закурдаев на двоих набрали 52 очка

Днепр в третий раз обыграл Старый Луцк в регулярном чемпионате Суперлиги-FAVBET — 97:69.

Лучане, ранее досрочно обеспечившие себе седьмую строчку в турнирной таблице, впервые за сезон постарались дать бой безоговорочному лидеру чемпионата. Команда Дмитрия Чайковского сходу завладела преимуществом и смогла завершить первую четверть с минимальным перевесом.

Во второй десятиминутке долго продолжалась равная борьба, но ближе к перерыву фаворит прибавил и начал наращивать гандикап. В начале третьей четверти подопечные Владимира Коваля добились отрыва +10 и в дальнейшем только наращивали преимущество.

Для Днепра эта победа стала 25-й в 26 матчах чемпионата. Завтра, 19 марта, лидер завершит регулярный сезон поединком против Киев-Баскета, а Старый Луцк сразится с БК Запорожье, который борется с киевлянами за третье место.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Днепр — 69:97 (19:18, 19:26, 22:28, 9:25)

Старый Луцк: Коцько (16 — 3 потери), Джексон (11 + 7 подборов + 6 передач — 3 потери), Прозапас (11), Томас (11 — 3 потери), Кольченко (7), Мусиенко (6 + 3 перехвата), Дюпин (3), Дейна (2), Бедлинский (2)

Днепр: Конев (29 + 6 подборов), Закурдаев (23), Тимофеенко (9 + 10 подборов + 2 перехвата), Горобченко (8 + 7 передач), Дубоненко (8), Сорочан (6), Тарасенко (6), Сипало (4 + 10 подборов + 4 перехвата), Бондарчук (2), Колдомасов (0 – 4 потери)

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