Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов — Forbes

Уже в четвертый раз за свою карьеру

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Криштиану Роналду в четвертый раз за свою карьеру возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира, опередив Джона Рама, занявшего второе место.

39-летний португальский форвард заработал 260 миллионов долларов США за последние 12 месяцев. Переход Роналду в саудовский клуб "Аль-Наср" в 2023 году значительно увеличил его доходы, а также многочисленные рекламные контракты.

Топ-5 высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года:

Криштиану Роналду (футбол): $260 млн;

Джон Рам (гольф): $218 млн;

Лионель Месси (футбол): $135 млн;

Леброн Джеймс (баскетбол): $128,2 млн;

Яннис Адетокумбо (баскетбол): $111 млн.

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