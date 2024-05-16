Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

16 мая в 21:00 состоялась пресс-конференцию боксеров перед большим шоу в Саудовской Аравии. Усик и Фьюри не провели дуэль взглядов. Британский боксер не стал поворачиваться лицом к украинцу и все время смотрел в направлении зрителей.

Фьюри объяснил, почему отказался смотреть в сторону Усика:

– Ты выбрал не смотреть на Усика. Сохранил ли это на завтра [на взвешивание]?

– Он страшный чувак.

– У тебя лагерь уже закончился. Теперь будешь пытаться быть расслабленным перед боем?

– Да, теперь здесь просто расслабляюсь. Жду выхода в ринг в субботу. Все разговоры и интервью завершены. Теперь расслаблен и сконцентрирован, – сказал Фьюри.

Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?

ВИДЕО. Фьюри отказался от дуэли взглядов с Усиком

sport.ua