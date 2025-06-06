НХЛ. Даллас уволил тренера после поражения в финале Запада

Питер Дебур

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл официально объявил об увольнении главного тренера Питера Дебура.

«Даллас» вышел в финал Западной конференции, где уступил «Эдмонтону» в пяти играх. Руководству «Звезд» показалось этого мало, и клуб распрощался с 56-летним Дебуром после трех сезонов сотрудничества.

«Мы благодарим Пита за его работу и преданность делу. Он многое сделал для нашей команды, но мы чувствуем, что сейчас нам нужен новый импульс», – говорится в официальном заявлении.

Дебур – опытный тренер, работающий в НХЛ с 2008 года. За свою карьеру он руководил «Флоридой», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Вегасом» и «Далласом». Он выходил в финал Кубка Стэнли с «Дэвилз» (2012) и «Шаркс» (2016), но его команда потерпела неудачу в обоих случаях.

sport.ua