В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире.
После поражения в полуфинале турнира сборной Германии, в финале встретятся команды, которые по одному разу выигрывали Лигу Наций.
Португалия побеждала в первом розыгрыше в 2019 году. Франция выигрывала турнир в 2021 году, а сборная Испании – действующий победитель.
Одна из сборных в это воскресенье выйдет вперёд по количеству трофеев Лиги Наций.
Напомним, что во втором полуфинале сыграют сборные Испании и Франции. Матч состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.