Бруно Сенна в Эшториле сядет за руль Lotus Айртона Сенны

21 апреля 1985 года Айртон Сенна выиграл Гран При Португалии за рулём Lotus Type 97T, вновь поразив мир Формулы 1 мастерством пилотирования на залитой дождём трассе. Гонщика Ferrari Микеле Альборето, занявшего второе место, он тогда опередил более чем на минуту. Остальные участники Гран При вообще проиграли Сенне больше круга.

Сорок лет спустя, 21 апреля 2025-го, на той самой машине Lotus по трассе португальского автодрома проедет Бруно Сенна. Компания Classic Team Lotus пригласила племянника великого бразильского гонщика принять участие в специальной акции, посвящённой 40-летию первой победы трёхкратного чемпиона мира.

В своё время на этой машине, построенной Team Lotus для сезона 1985 года, Айртон Сенна проехал около 5 тысяч км, в том числе выступал на этапах в Бразилии, Португалии, на Гран При Сан-Марино в Имоле, Монако, Канаде и на Гран При Детройта.

Сейчас машина находится в частной коллекции, но Classic Team Lotus поддерживает её в рабочем состоянии, а двигатель Renault EF4 V6-Turbo был отреставрирован мотористами Renault в Вири-Шатийон.

Клайв Чэпмэн, сын Колина Чэпмэна, основателя легендарной компании Lotus, ныне возглавляющий Classic Team Lotus, о тех событиях 40-летней давности сказал так: «Это был великий момент для Сенны, Team Lotus и всей Формулы 1. Причём настолько, что сам Айртон считал ту гонку в Эшториле лучшей в своей карьере.

И это была первая победа команды после смерти отца, а руководство командой тогда взяли на себя Питер Уорр, Фред Бушел и Хейзел Чэпмэн, моя мать. В общем, это был во всех отношениях судьбоносный момент.

Поддерживать машину в рабочем состоянии мы считаем особой привилегией. В день 40-летия той победы Бруно сядет за руль, это вызовет у всех нас сильные переживания, и мы готовимся их разделить со всем миром».

Также стоит добавить, что в Эшториле будет и Крис Диннидж, менеджер Classic Team Lotus, который 40 лет назад был главным механиком команды, и в дни того гоночного уик-энда работал с машиной Айртона Сенны.

Источник