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Футбол

ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D

В квартетах завершились матчи первого тура

ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D

Фото – John Todd/ISI/Getty Images

    • В Марселе хозяева соревнований разобрались с командой США и теперь возглавляют группу. Кипер "Ле Блё" Гийом Рест сделал 4 сейва и внес существенный вклад в победу. 27 июля коллектив встретится с Гвинеей.

    Франция – США 3:0

    Голы: Ляказетт, 61, Олисе, 69, Баде, 85

    ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D

    В Париже Мали и Израиль обменялись голами после перерыва. Африканская сборная доминировала на поле (владение 66%, 25 ударов, 8 в створ и 9 заблокированных), но соперник выстоял. В субботу команда будет играть с Японией.

    Мали – Израиль 1:1

    Голы: Думба, 63 – Диалло, 56 (аг)

    ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D

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