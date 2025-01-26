Милан хочет дожать Фейеноорд улучшенным предложением по покупке форварда

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"Милан" планирует снова обратиться к "Фейеноорду" с улучшенным предложением относительно мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Нидерландский клуб хочет получить 40 миллионов евро. "Милан" не готов отдавать такую сумму. Ранее "россонери" предлагали 30 миллионов евро.
Однако на следующей неделе итальянцы обратятся с новым предложением. В этот раз она будет равна 33-34 млн евро.
"Милан" уже договорился о личных условиях контракта с Хименесом. Потенциальный контракт может быть заключен продолжительностью на 4 года с зарплатой 2,5 млн евро в сезон.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 37 млн евро. Его контракт с "Фейенордом" действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне Хименес оформил 18 результативных действий (15+3) в 18 матчах во всех турнирах. В том числе забил четыре гола и отдал один ассист в четырех поединках Лиги чемпионов.