Александр Зверев: “Я точно не хочу завершить карьеру как лучший игрок в истории, который так и не выиграл турнир Grand Slam”

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свое поражение от лидера рейтинга АТР Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии



– Саша, тяжёлое поражение. Второй сет оказался ключевым, особенно эпизод с тросом сетки. Что вы чувствовали в тот момент?

– Да, это был неудачный момент для меня. Но в целом, Янник сейчас играет лучше меня. Всё просто. Думаю, я подаю лучше, чем Янник, но во всём остальном он сильнее. В итоге он заслуженно победил. Сейчас он лучший игрок на харде, и это факт.

– На корте вы сказали: “Не знаю, смогу ли я когда-то поднять этот трофей”. Кажется, это немного отличается от ваших предыдущих заявлений. Изменилось ли ваше отношение к этому вопросу?

– Я думаю, очень сложно произнести речь на корте после поражения в финале турнира Grand Slam.

Я делаю всё, что в моих силах. Тренируюсь так усердно, как никогда раньше. Считаю, что правильно готовлюсь за пределами корта и тренирую нужные аспекты игры. Но сегодня я проиграл в трёх сетах. Это факт. Сегодня я уступил Яннику в трёх сетах. Я точно не хочу завершить карьеру как лучший игрок в истории, который так и не выиграл “мэйджор”. Я продолжу делать всё возможное, чтобы однажды поднять этот трофей.

– Как вы оцениваете уровень Янника в этом матче по сравнению с предыдущими встречами? Как вы себя чувствуете на его фоне?

– Сегодня он полностью меня переиграл. С задней линии он был гораздо сильнее. Как я уже говорил, моя подача лучше, но на этом всё. Во всём остальном он превосходит меня. Он двигается лучше, его форхенд лучше, его бэкхенд лучше, он лучше возвращает подачу и лучше играет у сетки.

В теннисе есть пять-шесть ключевых компонентов, и он выполняет четыре или пять из них лучше меня. Именно поэтому он сегодня победил. Он заслужил эту победу.

Обзор финала Янник Синнер – Александр Зверев на Australian Open (ВИДЕО)

– Вы играли против всех представителей “Большой четвёрки” на их пике, а также против Карлоса и Янника на их лучшем уровне. Как, по вашему мнению, Янник уже наравне, например, с Новаком или Рафаэлем?

– Он очень-очень похож на Новака в его лучшие годы. Они почти не ошибаются, буквально не дают вам шансов. Когда играешь против них, создаётся ощущение, что нужно постоянно бить на пределе своих возможностей, чтобы иметь шанс выиграть розыгрыш.

Очень сложно взять очко с задней линии против них, против Новака и Янника. Они великолепно двигаются, постоянно находятся у задней линии, не оставляют пространства, не дают времени. Сейчас Янник просто слишком хорош для меня.

Я, конечно, буду делать всё возможное, чтобы конкурировать с ними и однажды поднять трофей, но сегодня я был слишком далёк от их уровня.

– Вы говорите о доминирующем уровне Янника. Как вы относитесь к тому, что он может получить длительную дисквалификацию? Насколько это создает неопределённость среди остальных игроков?

– Вау, я не ожидал такого вопроса. Я не знаю. Мне ничего не известно о ситуации, в которой он находится. Насколько я знаю, его уже один раз оправдали. Я считаю, что он отличный парень. У меня к нему абсолютно никаких претензий. Что будет дальше, посмотрим в ближайшие месяцы. Я действительно не ожидал этого вопроса, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как на него ответить.

– Перед церемонией награждения он положил руки вам на плечи и что-то сказал. Можете поделиться, о чём была беседа?

– Да, я был очень подавлен. В тот момент я был эмоционально разбит, и, думаю, он это заметил. Он сказал, что я обязательно подниму один из этих трофеев в своей карьере. По его словам, я слишком хорош, чтобы этого не произошло.

Это был тяжёлый момент для меня, потому что я действительно верил в свои шансы на победу в финале. Я был хорошо подготовлен, чувствовал себя отлично, хорошо ощущал мяч и был уверен, что могу конкурировать.

И всё же это был сложный момент. В третий раз видеть, как кто-то поднимает трофей, а ты стоишь рядом, – это тяжело. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем однажды держать этот трофей в своих руках.

– Вы обыгрывали его на Открытом чемпионате США в 2021 и 2023 годах на харде. Что он изменил в своей игре, что сейчас настолько опережает других игроков?

– Он лучше подаёт. Он лучше принимает. Его форхенд лучше, его бэкхенд лучше. Он двигается лучше. Он играет у сетки лучше. Сейчас нет ничего, что он делает хуже.

Я помню те матчи. Тогда я всегда чувствовал, что, как только я беру инициативу в розыгрыше, я выигрываю большинство из них. А сейчас он играет, как Новак на пике. Пройти через его игру невероятно сложно. Сейчас он стал намного более разносторонним и сильным теннисистом, чем был тогда.



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