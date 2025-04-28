10 лет и два Кубка Стэнли. Клуб НХЛ попрощался с главным тренером

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Клуб НХЛ Питтсбург Пингвинз объявил об уходе наставника Майка Салливана, который проработал с командой 10 лет и завоевал два Кубка Стэнли.

Пингвины пока не назвали нового тренера.

Питтсбург, который частично находится в процессе перестройки, однако сохраняет в составе ветеранов Сидни Кросби, Криса Летанга и других, три сезона кряду не выходит в плей-офф.

Салливан был вторым по длительности работы в нынешней НХЛ после тренера Тампы-Бэй Джона Купера.

В нынешнем сезоне Кросби выразил желание продолжать карьеру в составе Питтсбурга и подписал контракт еще на два года.

sport.ua