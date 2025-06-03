Президент IIHF: «России уже сообщили – их хоккеисты не сыграют на ОИ-2026»

IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардифф подтвердил, что хоккейной сборной россии не будет на Олимпиаде-2026, хотя команда страны-агрессора предварительно занимала место в группе A.

«За Олимпиаду отвечает МОК, но мы отвечаем за проведение хоккейного турнира и за то, кто принимает участие. Мы утвердили группы без сборной россии».

«Мы уже передали в Олимпийский комитет россии, что их сборная по хоккею не играет на ОИ-2026», – сказал Тардифф.

IIHF пока официально не опубликовала группы и календарь, но известно, что россию заменит сборная Франции.

sport.ua