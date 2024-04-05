В ходе голосования игрок опередил Элайджу Джойнера и Ярослава Карпюка

Опытный центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов стал MVP марта в Суперлиге-FAVBET.

В ходе голосования среди болельщиков, капитанов команд и руководства ФБУ, Агафонов набрал 11 голосов. Центровой Мавп обошел Элайджу Джойнера, Ярослава Карпюка, Владимира Конева и Павла Буренко.

Читайте также: Форвард Киев-Баскета Байнум признан MVP четвертьфиналов Суперлиги-FAVBET

Агафонов в пяти матчах прошлого месяца в среднем набирал 20,8 очков, 8,3 подборов и 3,0 передачи. Мавпы прошли март без поражений, триумфовав, в частности, над лидером регулярного сезона Днепром.

Также команда Агафонова в первом раунде плей-офф прошла БК Запорожье. Сам игрок второй раз в сезоне получает награду лучшему баскетболисту месяца — ранее Агафонов стал MVP Суперлиги-FAVBET в ноябре.

Черкасские Мавпы в полуфинале Суперлиги сыграют с Днепром. Другую полуфинальную пару составили Киев-Баскет и БК Ровно.

Источник