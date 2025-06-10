Промоутер Дюбуа: «Усик – фаворит боя? Джошуа тоже был фаворитом»

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Промоутер Фрэнк Уоррен не обеспокоен тем, что перед поединком за все титулы супертяжелого веса Александр Усик является фаворитом в противостоянии с Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа не был фаворитом перед всеми последними поединками. Так было и в первом бою с Усиком, и перед Миллером, Хрговичем и, конечно, Джошуа. Энтони считали большим фаворитом, а Дюбуа заходил в клетку со львом».

«И теперь у букмекеров Усик снова фаворит. Дюбуа к такому не привыкать. Нас это не волнует, Даниэль спокойно готовится к поединку, он является психологически устойчивым боксером», – сказал Уоррен.

Бой состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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sport.ua