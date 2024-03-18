«Сообщат позже». В ITF не назвали дату, когда объяснят процесс допуска россиян и белорусов на Олимпиаду

Пресс-служба Международной федерации тенниса ответила на наш запрос относительно участия представителей стран-агрессоров в Играх в Париже

После заявления ITF о разрешении российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде и Паралимпиаде в 2024 году, мы обратились в федерацию с рядом вопросов.

В частности, относительно невыполнения такого требования квалификации как выступление за сборную в командных соревнованиях за последние годы, относительно процесса проверки игроков на соответствие требованиям ITF и МОК по нейтральности и ответственных за эту процедуру, по номинации спортсменов, если НОК российской федерации отстранен и тому подобное.

Несмотря на то, что Международная федерация тенниса уже официально заявила, что не будет запрещать игрокам стран-агрессоров играть в Париже, конкретно объяснить процедуру нам не смогли.

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Из всех вопросов мы получили только один четкий ответ (о том, в каких дисциплинах им разрешено играть). После 5 дней ожидания в ITF подтвердили, что разрешат россиянам и белорусам сыграть во всех дисциплинах: одиночный, женский парный, мужской парный и смешанный парный разряды (микст).

Относительно особенностей допуска и правил, которые позволят игрокам из стран-агрессоров попасть в заявку Олимпийского турнира, и других вопросов нам ответили, что сообщат тогда, «когда информация станет доступной».

При этом сама ITF «в надлежащее время (впоследствии) опубликует более подробную информацию о процессе проверки соответствия требованиям и принципов участия». Когда наступит это время — не уточняют.

Пресс-служба Международной федерации тенниса также добавила, что в связи с отстранением российского НОК «Международный олимпийский комитет (МОК) будет выступать в качестве ответственной организации для российских спортсменов и вспомогательного персонала». Какие именно организационные обязанности возьмет на себя МОК — тоже не уточняют.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах Ролан Гаррос в Париже.

btu.org.ua